Собор у Солсбері, відомий через справу "Новічка", перетворили на центр вакцинації

Собор в англійському місті Солсбері, що став широко відомим під час розслідування замаху за допомогою "Новічка", зараз перетворили на центр масової вакцинації від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

800-річний собор отримав нове застосування як один із вже близько 20 центрів масової вакцинації, відкритих в Англії останніми тижнями.

Тепер сюди щодня приходять сотні людей поважного віку. Місця для вакцинації розміщені на безпечній дистанції уздовж великого нефу.

Це значний контраст порівняно з ситуацією під час епідемії чуми у 17 сторіччі, коли собор був замкнений.

Додатковою особливістю вакцинаційного центру у соборі стало те, що люди, які приходять на щеплення, мають нагоду послухати твори Баха, Генделя та інших композиторів, виконані на органі собору.

"Зараз, у час кризи, люди збираються разом і хочуть послухати музику, і в години радості люди також хочуть слухати музику. І це може заспокійливо впливати на тих, хто ймовірно почувається стривоженим з різних причин", - розповідає Девід Холлс, музичний директор собору.

Люди, з якими спілкувалися репортери, розповідають, що дуже задоволені можливістю прийти на щеплення у таке символічне та атмосферне місце. Деякі навіть надсилали пану Холлсу прохання про те, які твори хотіли б почути, вказуючи, на котру годину записані.

Британія поставила за мету до середини лютого вколоти першу дозу вакцини понад 15 млн осіб. У рамках цієї хвилі вакцинації щеплення отримують найстарші та найбільш вразливі громадяни, а до 18 вересня хочуть провакцинувати вже все доросле населення.

Нагадаємо, собор у Солсбері став широко відомим за межами Британії після замаху на колишнього російського шпигуна Сєргєя Скрипаля та його доньки, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Співробітники російського ГРУ Александр Петров і Руслан Боширов, які, за даними британської влади, були виконавцями замаху, ствержували в інтерв'ю, що вони - просто туристи і поїхали в Солсбері, тому що друзі порадили їм подивитися на "знаменитий Солсберійський собор".

Поліція Британії і досі збирає свідчення у справі.