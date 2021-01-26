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У Греції, що послабила карантин, до лютого заборонили зібрання понад 100 осіб

Вівторок, 26 січня 2021, 10:19

У Греції, яка нещодавно послабила карантинні обмеження, до 1 лютого заборонили масові зібрання надворі за участі більше 100 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Обмеження поширюються як на громадський, так і приватний простір. Порушникам-організаторам загрожує штраф у розмірі до 3000 євро для фізичної особи та до 5000 євро для юридичної особи, а учасникам таких заходів - до 300 євро. 

Вважається, що запровадження обмеження не пов’язане з якимись очікуваними зібраннями - фактично, це додаткове роз’яснення конкретизувало, що менші зібрання дозволені. 

Як зміняться обмеження з цієї дати, до якої залишається один тиждень - наразі не уточнюють.

Нагадаємо, 18 січня вперше з листопада в країні відкрилися роздрібні магазини, перукарні та станції техогляду автомобілів.

Щоб зайти в магазини, клієнтам доведеться надіслати спеціальну SMS.

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Греція
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