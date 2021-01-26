В Греции, ослабившей карантин, до февраля запретили собрания свыше 100 человек

В Греции, которая недавно ослабила карантин, до 1 февраля запретили массовые собрания на улице с участием более 100 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Ограничения распространяются как на общественное, так и на частное пространство. Нарушителям-организаторам грозит штраф в размере до 3000 евро для физического лица и до 5000 евро для юридического лица, а участникам таких мероприятий - до 300 евро.

Считается, что введение ограничения не связано с какими-то ожидаемыми собраниями - фактически, это дополнительное разъяснение конкретизировало, что меньше собрания разрешены.

Как изменятся ограничения с этой даты, в которую остается одна неделя - пока не уточняется.

Напомним, 18 января впервые с ноября в стране открылись розничные магазины, парикмахерские и станции техосмотра автомобилей.

Чтобы зайти в магазины, клиентам придется прислать специальную SMS.