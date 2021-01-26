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Швеція зупинила виплати компанії Pfizer через суперечку про кількість доз 

Вівторок, 26 січня 2021, 12:52

Шведське агентство охорони здоров'я призупинило виплати компанії Pfizer за вакцину проти COVID-19 і вимагає роз'яснень щодо кількості доз у кожному флаконі. 

Про це у вівторок повідомила шведська щоденна газета Dagens Nyheter, пише "Європейська правда".

Швеція вимагає роз'яснень щодо кількістю доз, за які потрібно заплатити, після того, як Pfizer виставила рахунок за шість доз в кожному флаконі. 

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Спочатку вважалося, що з кожного флакона можна отримати тільки п'ять доз.

Тепер Швеція хоче, щоб Єврокомісія і Pfizer домовилися про те, скільки доз можна використати з кожного флакону.

"До того часу ми сказали компанії, що вони мають почекати з наявними рахунками", - сказав виданню головний епідеміолог Андерс Тегнелл.

21 грудня вакцина Pfizer/Biontech стала першою, яка отримала дозвіл на використання у Європейському Союзі.

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