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Швеция остановила выплаты компании Pfizer из-за спора о количестве доз

Вторник, 26 января 2021, 12:52

Шведское агентство здравоохранения приостановило выплаты компании Pfizer за вакцину против COVID-19 и требует разъяснений по поводу количества доз в каждом флаконе.

Об этом во вторник сообщила шведская ежедневная газета Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".

Швеция требует разъяснений по количеству доз, за ​​которые нужно заплатить, после того, как Pfizer выставила счет за шесть доз в каждом флаконе.

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Сначала считалось, что из каждого флакона можно получить только пять доз.

Теперь Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия и Pfizer договорились о том, сколько доз можно использовать из каждого флакона.

"К тому времени мы сказали компании, что они должны повременить с имеющимися счетами", - сказал изданию главный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

21 декабря вакцина Pfizer/Biontech стала первой, получившей разрешение на использование в Европейском Союзе.

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