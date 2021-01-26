Швеция остановила выплаты компании Pfizer из-за спора о количестве доз
Шведское агентство здравоохранения приостановило выплаты компании Pfizer за вакцину против COVID-19 и требует разъяснений по поводу количества доз в каждом флаконе.
Об этом во вторник сообщила шведская ежедневная газета Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".
Швеция требует разъяснений по количеству доз, за которые нужно заплатить, после того, как Pfizer выставила счет за шесть доз в каждом флаконе.
Сначала считалось, что из каждого флакона можно получить только пять доз.
Теперь Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия и Pfizer договорились о том, сколько доз можно использовать из каждого флакона.
"К тому времени мы сказали компании, что они должны повременить с имеющимися счетами", - сказал изданию главный эпидемиолог Андерс Тегнелл.
21 декабря вакцина Pfizer/Biontech стала первой, получившей разрешение на использование в Европейском Союзе.