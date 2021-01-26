В ЕС допускают контроль за экспортом вакцин из-за проблем с поставками

В Евросоюзе появились предложения контролировать вывоз на экспорт произведенных в ЕС доз вакцины после заявления компании AstraZeneca о том, что она в первом квартале сможет поставить меньше, чем предусмотрено контрактом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Предложения предусматривают, что компании должны получать разрешение, прежде чем вывозить произведенные вакцины за пределы блока - из-за подозрений, что законтрактованные ЕС дозы могут продавать в другие страны по более высоким ценам. Варто зазначити, що ЄС інвестував значні кошти у налагодження їхнього виробництва.

Как пишет Politico, такие призывы появились после встреч между представителями правительств стран-членов и компании AstraZeneca.

"Дискуссии по AstraZeneca сегодня привели к недовольству - из-за недостатка ясности и недостаточных объяснений. Страны-члены ЕС едины в своей позиции: разработчики вакцин имеют социальные и юридические обязательства, которые должны выполнить", - заявила после встречи еврокомиссар Стелла Кириакидес.

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021

Еще днем ​​она заявила о планах контролировать экспорт вакцин.

"В будущем, все компании, производящие вакцины от коронавируса в ЕС должны будут заранее сообщать о намерении экспортировать вакцины в третьи страны. Конечно, это не коснется гуманитарных поставок ", - отметила Стелла Кириакидес.

К подобному шагу Евросоюз прибегал в прошлом году весной, во время дефицита средств личной защиты для медиков.

"Мы сейчас работаем над разработкой этого механизма и планируем предоставить подробную информацию об этом до конца недели", - заявил 26 января на брифинге спикер Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер.

Отметим, AstraZeneca еще не получила условного утверждения для использования в ЕС - решение Европейского медицинского агентства ожидается в конце января.

На прошлой неделе ряд стран ЕС получили существенно меньше вакцины, чем рассчитывали, из-за задержек поставок от BioNTech-Pfizer. При этом отдельные страны заявили, что ожидают проблем и на этой неделе.

Последние новости ставят под вопрос предложенную Еврокомиссией цель - провакцинировать 70% населения стран ЕС к лету 2021 года.

Читайте также: Шанс на возвращение туризма: как Евросоюз готовится к жизни после вакцинации