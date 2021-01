В ЕС допускают контроль за экспортом вакцин из-за проблем с поставками

В Евросоюзе появились предложения контролировать вывоз на экспорт произведенных в ЕС доз вакцины после заявления компании AstraZeneca о том, что она в первом квартале сможет поставить меньше, чем предусмотрено контрактом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Предложения предусматривают, что компании должны получать разрешение, прежде чем вывозить произведенные вакцины за пределы блока - из-за подозрений, что законтрактованные ЕС дозы могут продавать в другие страны по более высоким ценам. Варто зазначити, що ЄС інвестував значні кошти у налагодження їхнього виробництва.

Как пишет Politico, такие призывы появились после встреч между представителями правительств стран-членов и компании AstraZeneca.

"Дискуссии по AstraZeneca сегодня привели к недовольству - из-за недостатка ясности и недостаточных объяснений. Страны-члены ЕС едины в своей позиции: разработчики вакцин имеют социальные и юридические обязательства, которые должны выполнить", - заявила после встречи еврокомиссар Стелла Кириакидес.

