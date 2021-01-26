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У Британії застерегли ЄС від "націоналізму" у питанні вакцин на тлі проблем з поставками

Вівторок, 26 січня 2021, 14:16

В уряді Британії застерегли ЄС від "націоналізму" у питанні вакцин після заяв Єврокомісії про можливий контроль за експортом доз, вироблених у ЄС. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це сказав уповноважений уряду Британії з питань вакцинації Надім Захаві.

"У мене є впевненість у тому, що ми отримаємо свої поставки за графіком. Націоналізм у питанні вакцин - це неправильний шлях", - сказав він в ефірі LBC Radio.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що ініціюватимуть контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини після заяв компанії AstraZeneca, що вона зможе поставити у першому кварталі року суттєво менше доз, ніж передбачено контрактом. 

У коментарях ЗМІ речники Єврокомісії пояснили, що йдеться насамперед про інструмент прозорості, аби ЄС розумів, у які треті країни спрямовуються вироблені вакцини та у якій кількості.

"Ми не заперечуємо, що усі потребують вакцин. Але також абсолютно зрозуміло, що ЄС інвестував кошти у ці конкретні компанії саме для гарантій, що зможе отримати необхідні дози якомога швидше після того, як вакцина отримає умовний дозвіл на використання… І якщо ми побачимо, що компанії постачають вакцини (комусь іншому) - ми маємо повне право запитати, чому це ми не можемо отримати ту кількість, яку замовили", - прокоментував на брифінгу 26 січня речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер. 

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала умовного затвердження для використання у ЄС - рішення Європейського медичного агентства очікується в кінці січня. 

Водночас, ця вакцина вже використовується у Британії. 

Британія наразі є лідером серед країн Європи за темпами вакцинації. Щеплення отримали вже понад 6,6 млн осіб - близько 10% населення. До середини лютого уряд хоче провакцинувати найбільш вразливі групи, це загалом 15 млн осіб.  

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