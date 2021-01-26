В Британии предостерегли ЕС от "национализма" в вопросе вакцин на фоне проблем с поставками

В правительстве Великобритании предостерегли ЕС от "национализма" в вопросе вакцин после заявлений Еврокомиссии о возможном контроле за экспортом доз, произведенных в ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал уполномоченный правительства Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави.

"У меня есть уверенность в том, что мы получим свои поставки по графику. Национализм в вопросе вакцин - это неправильный путь", - сказал он в эфире LBC Radio.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что будут инициировать контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины после заявлений компании AstraZeneca, что она сможет поставить в первом квартале года существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

В комментариях СМИ представители Еврокомиссии объяснили, что речь идет прежде всего об инструменте прозрачности, чтобы ЕС понимал, что в третьи страны направляются произведенные вакцины и в каком количестве.

"Мы не отрицаем, что все нуждаются в вакцинах. Но также совершенно ясно, что ЕС инвестировал средства в эти конкретные компании именно для гарантий, что сможет получить необходимые дозы как можно скорее после того, как вакцина получит условное разрешение на использование ... И если мы увидим, что компании поставляют вакцины (кому-то другому) - мы имеем полное право спросить, почему мы не можем получить то количество, которое заказали", - прокомментировал на брифинге 26 января пресс-секретарь президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

Отметим, AstraZeneca еще не получила условного утверждения для использования в ЕС - решение Европейского медицинского агентства ожидается в конце января.

В то же время эта вакцина уже используется в Великобритании.

Великобритания в настоящее время является лидером среди стран Европы по темпам вакцинации. Прививки получили уже более 6,6 млн человек - около 10% населения. К середине февраля правительство хочет провакцинировать наиболее уязвимые группы, до 15 млн человек.