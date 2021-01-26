Франція заборонила носити в громадських місцях пошиті вдома маски

Влада Франції видала указ, що забороняє публічне носіння саморобних масок, заявивши, що вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що указ був прийнятий після рекомендацій експертів країни в галузі охорони здоров'я.

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"Вища рада громадської охорони здоров'я, як і я, рекомендує французам не носити маски, які вони пошили вдома", - сказав Веран, додавши, що рекомендація також стосується промислових тканинних масок з меншими фільтруючими якостями, які належать до категорії 2.

Для носіння будуть рекомендовані тільки три типи масок: хірургічні маски, маски FFP2 і тканинні маски, що відповідають стандартам категорії 1.

Рекомендація піддалася критиці з боку Французької медичної академії, яка стверджує, що відсутні наукові докази того, що саморобні маски не забезпечують достатнього захисту при правильному носінні.

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Французька влада визнала, що проконтролювати виконання нового указу буде важко. "Я не думаю, що поліція буде питати людей про рівень захисту їх маски", - сказав прессекретар прем'єр-міністра.

Маски категорії 1 фільтрують 95% частинок розміром 3 мікрометри, тоді як маски категорії 2 фільтрують тільки 70%. Хірургічні маски фільтрують 95%. Маски FFP2 фільтрують 94% навіть більш дрібних частинок розміром 0,6 мікрометра.

Уряд заявляє, що мета указу - забезпечити "кращий індивідуальний захист, але, перш за все, посилити колективний захист, забезпечивши, щоб максимальна кількість людей носило маску, яка досить фільтрує".

Нагадаємо, Австрія однією з перших європейських країн зробила респіратори FFP2 обов’язковими.