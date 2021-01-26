Франція заборонила носити в громадських місцях пошиті вдома маски
Влада Франції видала указ, що забороняє публічне носіння саморобних масок, заявивши, що вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів Covid-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що указ був прийнятий після рекомендацій експертів країни в галузі охорони здоров'я.
"Вища рада громадської охорони здоров'я, як і я, рекомендує французам не носити маски, які вони пошили вдома", - сказав Веран, додавши, що рекомендація також стосується промислових тканинних масок з меншими фільтруючими якостями, які належать до категорії 2.
Для носіння будуть рекомендовані тільки три типи масок: хірургічні маски, маски FFP2 і тканинні маски, що відповідають стандартам категорії 1.
Рекомендація піддалася критиці з боку Французької медичної академії, яка стверджує, що відсутні наукові докази того, що саморобні маски не забезпечують достатнього захисту при правильному носінні.
Французька влада визнала, що проконтролювати виконання нового указу буде важко. "Я не думаю, що поліція буде питати людей про рівень захисту їх маски", - сказав прессекретар прем'єр-міністра.
Маски категорії 1 фільтрують 95% частинок розміром 3 мікрометри, тоді як маски категорії 2 фільтрують тільки 70%. Хірургічні маски фільтрують 95%. Маски FFP2 фільтрують 94% навіть більш дрібних частинок розміром 0,6 мікрометра.
Уряд заявляє, що мета указу - забезпечити "кращий індивідуальний захист, але, перш за все, посилити колективний захист, забезпечивши, щоб максимальна кількість людей носило маску, яка досить фільтрує".
Нагадаємо, Австрія однією з перших європейських країн зробила респіратори FFP2 обов’язковими.