Байден в первом телефонном разговоре напомнил Путину об Украине

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что США продолжат поддерживать суверенитет Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Белого дома, обнародованном по итогам телефонного разговора.

"Президент Байден подтвердил решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины", - отмечают в нем.

Байден поднял также ряд других неудобных вопросов, в частности, о возможной хакерской слежкой за электронной почтой американского Минфина, сообщениями о том, что Россия предлагает награды за американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы в США в 2020 году и отравлении Алексея Навального.

"Президент Байден четко заявил, что США будут решительно действовать для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - добавляют в коммюнике.

Как уже сообщалось, в телефонном разговоре президенты почти договорились о продлении действия ядерного договора.