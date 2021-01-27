ЄС запланував серйозне зменшення кількості курців до 2040 року - ЗМІ

Європейська комісія розробила "Європейський план боротьби з раком", який передбачає жорсткий контроль за тютюновими виробами і більш суворі правила щодо нових тютюнових продуктів.

З документом, який повинен був бути представлений ще в грудні, ознайомилось видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Дії, викладені в плані, будуть спрямовані на підтримку, координацію і доповнення зусиль держав-членів на всіх етапах лікування раку, включаючи профілактику і підвищення якості життя тих, хто поборов хворобу.

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У проєкті йдеться про те, що план слід розглядати як "політичне зобов'язання ЄС зробити все, що в його силах, для боротьби з раком".

У цьому контексті найбільш амбітні зобов'язання перераховані в профілактичній частини, зокрема, там ідеться про мету створити до 2040 року "покоління, вільне від тютюну".

Оскільки 90% випадків раку легенів можна уникнути, не вживаючи тютюну, Єврокомісія прагне до того, щоб за двадцять років менше ніж 5% громадян ЄС вживали тютюнові вироби.

За словами керівництва ЄС, цієї мети буде досягнуто за рахунок суворого дотримання правил ЄС по боротьбі проти тютюну та їх адаптації до нових розробок і ринкових тенденцій, включаючи більш суворі правила щодо нових продуктів, таких як електронні сигарети і продукти рослинного походження для куріння.

Згідно з проєктом, Комісія розглядає можливість оновити до 2023 року рекомендації Ради ЄС щодо середовищ, де курити заборонено, таких як відкриті громадські місця, з рекомендацією "розширити охоплення правил на нові продукти, такі як електронні сигарети і нагріті тютюнові вироби".

Крім того, Єврокомісія вважає оподаткування тютюну одним з найбільш ефективних інструментів боротьби зі споживанням тютюну, особливо в плані утримання молодих людей від куріння.

Очікується, що з метою зниження привабливості тютюну і супутніх товарів Єврокомісія оголосить про перегляд ряду законів ЄС, таких як директива про тютюнові вироби, директива про оподаткування тютюну і нормативно-правова база щодо транскордонних закупівель тютюну приватними особами.