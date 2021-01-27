ЕС запланировал серьезное уменьшение количества курильщиков до 2040 года - СМИ

Европейская комиссия разработала "Европейский план борьбы с раком", который предусматривает жесткий контроль за табачными изделиями и более строгие правила относительно новых табачных продуктов.

С документом, который должен был быть представлен еще в декабре, ознакомилось издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Действия, изложенные в плане, будут направлены на поддержку, координацию и дополнение усилий государств-членов на всех этапах лечения рака, включая профилактику и повышение качества жизни тех, кто поборол болезнь.

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В проекте говорится, что план следует рассматривать как "политическое обязательство ЕС сделать все, что в его силах, для борьбы с раком".

В этом контексте наиболее амбициозные обязательства перечислены в профилактической части, в частности, там говорится о цели сформировать к 2040 году "поколение, свободное от табака".

Поскольку в 90% случаев рака легких можно избежать, не употребляя табак, Еврокомиссия стремится к тому, чтобы через двадцать лет меньше 5% граждан ЕС употребляли табачные изделия.

По словам руководства ЕС, эта цель будет достигнута за счет строгого соблюдения правил ЕС по борьбе против табака и их адаптации к новым разработкам и рыночным тенденциям, включая более строгие правила относительно новых продуктов, таких как электронные сигареты и продукты растительного происхождения для курения.

Согласно проекту, Комиссия рассматривает возможность обновить до 2023 года рекомендации Совета ЕС по пространствам, где курить запрещено, таким как открытые общественные места, с рекомендацией "расширить охват правил на новые продукты, такие как электронные сигареты и нагретые табачные изделия".

Кроме того, Еврокомиссия считает налогообложение табака одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с потреблением табака, особенно в плане удержания молодых людей от курения.

Ожидается, что с целью снижения привлекательности табака и сопутствующих товаров Еврокомиссия объявит о пересмотре ряда законов ЕС, таких как директива о табачных изделиях, директива о налогообложении табака и нормативно-правовая база в отношении трансграничных закупок табака частными лицами.