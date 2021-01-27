ЄС знову дозволив експлуатацію Boeing 737 Max, заборонених після гучних катастроф

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило літаку Boeing 737 Max відновити польоти в Європі через майже 2 роки після того, як дана модель зазнала двох катастроф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми впевнені, що літак безпечний, що є передумовою для нашого схвалення. Але ми продовжуватимемо уважно стежити за експлуатацією 737 MAX під час відновлення його роботи", - сказав виконавчий директор EASA Патрік Кі.

"Паралельно, і за нашим наполяганням, Boeing також зобов'язується працювати над подальшим вдосконаленням літаків у середньостроковій перспективі, щоб досягти ще більш високого рівня безпеки", - додав він.

Використання літаків Boeing 737 Max було припинене в березні 2019 року після катастрофи рейсу Lion Air поблизу Джакарти 29 жовтня 2018 року та рейсу Ethiopian Airlines 10 березня 2019 року, в результаті чого загинуло 346 людей. Слідчі встановили, що причиною катастроф стала несправна комп'ютерна система, яка опустила ніс літака вниз у польоті і це не могли відкоригувати пілоти.

Минулого місяця 737 Max повернувся в небо в США після того, як Федеральна авіаційна адміністрація схвалила зміни, внесені Boeing в автоматизовану систему управління польотом.

Бразилія також дозволила відновити польоти, а на початку минулого тижня експлуатацію літаків дозволили і в Канаді.

Як повідомлялося, асоціація "Рейс ET302 - Солідарність та справедливість" заявила, що хоче пояснень від Європейського агентства повітряної безпеки у зв'язку з очікуваним відновленням дозволу на експлуатацію Boeing 737 MAX.