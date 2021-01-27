ЕС снова разрешил эксплуатацию Boeing 737 Max, запрещенных после громких катастроф

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) позволило самолету Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе спустя почти два года после того, как с этой моделью произошло две катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы уверены, что самолет безопасен, что является условием для нашего одобрения. Но мы будем продолжать внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX при возобновлении полетов", - сказал исполнительный директор EASA Патрик Ки.

"Параллельно, по нашему настоянию, Boeing также обязуется работать над дальнейшим совершенствованием самолетов в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности", - добавил он.

Использование самолетов Boeing 737 Max было приостановлено в марте 2019 года после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты 29 октября 2018 года и рейса Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз в полете и пилоты не могли это откорректировать.

В прошлом месяце 737 Max вернулся в небо в США после того, как Федеральная авиационная администрация одобрила изменения, внесенные Boeing в автоматизированную систему управления полетом.

Бразилия также позволила возобновить полеты, а в начале прошлой недели эксплуатацию самолетов разрешили и в Канаде.

Как сообщалось, ассоциация "Рейс ET302 - Солидарность и справедливость" заявила, что хочет объяснений от Европейского агентства воздушного безопасности в связи с ожидаемым возобновлением разрешения на эксплуатацию Boeing 737 MAX.