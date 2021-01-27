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AstraZeneca опровергла отказ от переговоров с ЕС о вакцинах

Среда, 27 января 2021, 14:35

Компания AstraZeneca отрицает свой отказ от переговоров с ЕС из-за обострения спора по поводу поставок вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Через несколько минут после того, как пресс-секретарь Еврокомиссии объявила, что англо-шведская фармацевтическая компания отказывается от переговоров с чиновниками блока, AstraZeneca опровергла ее заявление.

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"Мы можем подтвердить, что мы не отказывались от участия и сегодня будем присутствовать на переговорах с Еврокомиссией", - сказал представитель AstraZeneca.

ЕС заказал 600 млн доз препарата, разработанного Оксфордским университетом и AstraZeneca, вакцина ожидает одобрения в Евросоюзе.

Но AstraZeneca заявила, что у нее есть проблемы с поставками, и пытается решить их как можно быстрее. Она заявляет, что позднее решение ЕС о закупке вакцины не оставило ей большого пространства для маневра.

В Еврокомиссии заявили, что компания подписала предварительное соглашение о закупке вакцины, которая включала обязательства о том, что у компании есть производственные мощности для доставки доз.

ЕС требует от компании предоставить дополнительную информацию о прогнозируемом сокращении поставок вакцины в ЕС на 60% в первом квартале 2021 года.

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