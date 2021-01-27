AstraZenca відмовилась зустрічатися з ЄС, який висуває претензії до поставок вакцини

Фармацевтична компанія AstraZenca відмовилася від запланованої зустрічі з топ-чиновниками ЄС у середу ввечері для обговорення затримки у поставках вакцини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC з посиланням на офіційного представника ЄС.

Компанія, що випускає одну з передових вакцин проти коронавірусу, перебуває в центрі суперечки з ЄС з приводу поставок вакцини.

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ЄС замовив 600 мільйонів доз препарату, розробленого Оксфордським університетом і AstraZeneca, перед тим, як вакцина очікує на схвалення у Євросоюзі.

Але компанія заявляє, що у неї є проблеми з поставками, і намагається вирішити їх якомога швидше. Вона заявляє, що пізнє рішення ЄС про закупівлю вакцини не залишило їй великого простору для маневру.

Як повідомляє Politico, замість зустрічі з посадовцями ЄС компанія відповість письмово на запит єврокомісара з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес з вимогою надати додаткову інформацію про прогнозоване скорочення поставок вакцини в ЄС на 60% в першому кварталі 2021 року.

Чиновник Єврокомісії сказав, що компанія підписала попередню угоду про закупівлю вакцини, яка включала зобов'язання про те, що у компанії є виробничі потужності для доставки доз.

Минулого тижня AstraZeneca заявила ЄС, що не змогла досягти цілей постачання вакцини до кінця березня – це сталося після того, як виробник Pfizer оголосив про тимчасове сповільнення поставок у січні.

У відповідь на затримки ЄС заявив, що може обмежити експорт вакцин, виготовлених у блоці.