Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США

Угорщина каже про "емоції" через обшуки СБУ і запевняє, що сепаратизму немає

Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо освіти

Проєкт рішення ПАРЄ пропонує відмовитися від санкцій щодо Росії






Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США

Середа, 27 січня 2021, 14:52

Рада Федерації РФ ратифікувала угоду про продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) з США до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

Законопроєкт про ратифікацію угоди про продовження договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року було внесено до Держдуми РФ ввечері у вівторок президентом РФ Владіміром Путіним.

У середу Держдума РФ проголосувала за ратифікацію угоди. Після схвалення Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування.

Зазначимо, що у вівторок Путін провів телефонну розмову з новим президентом США Джо Байденом, після якої було заявлено, що сторони домовилися продовжити договір.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існувала, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

Читайте також - Ядерний виклик для Джо Байдена: чи продовжать США договір з РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ядерна зброя Росія США
powered by lun.ua