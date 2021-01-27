Россия ратифицировала продление ядерного договора с США

Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с США до 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

Законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года был внесен в Госдуму РФ во вторник вечером президентом РФ Владимиром Путиным.

В среду Госдума РФ проголосовала за ратификацию соглашения. После одобрения Советом Федерации закон о ратификации вступит в силу со дня официального опубликования.

Отметим, что во вторник Путин провел телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом, после которой было заявлено, что стороны договорились продлить договор.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существовала, поскольку еще в декабре 2019 года Москва выразила намерение продолжить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

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