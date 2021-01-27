Швейцарія скорочує карантин для приїжджих і вимагатиме ПЛР-тести

Швейцарія скоротить термін карантину для приїжджих з десяти днів до семи, проте всім, хто прибуває літаком, тепер необхідно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Швейцарія змінює свої правила карантину з 8 лютого, а це означає, що ті, люди, яким необхідна самоізоляція, зможуть вийти з карантину через сім днів, а не через 10, з негативним результатом тесту.

Правило також поширюється на мандрівників з країн з високим ризиком зараження.

Кожен, хто прибуває до Швейцарії літаком, автобусом або поїздом повинен заповнити онлайн-форму, а не тільки з країн з високим рівнем ризику, як раніше.

Всім, хто прибуває літаком, перед посадкою необхідно буде показати негативний результат ПЛР-тесту.

У середу Швейцарія заявила, що готова витратити понад мільярд доларів на тестування на безсимптомні випадки Covid-19, заявивши, що вони, ймовірно, стали причиною більшості нових інфекцій.

Уряд заявив, що епідеміологічна ситуація повільно поліпшується. Але додав, що як і раніше "дуже стурбований" числом випадків нового штаму вірусу, на які минулого тижня доводилося 10% позитивних тестів - відсоток, який подвоюється кожного тижня.

У країні з населенням 8,6 мільйона осіб було зареєстровано понад 515 000 випадків захворювання під час пандемії і майже 8500 смертей.