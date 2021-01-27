Швейцария сокращает карантин для приезжих и будет требовать ПЦР-тесты

Швейцария сократит требование о карантине для приезжих с десяти дней до семи, однако всем, кто прибывает самолетом, теперь необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Швейцария меняет свои правила карантина с 8 февраля, а это означает, что те, люди, которым положена самоизоляция, смогут выйти из карантина через семь дней, а не через 10, с отрицательным результатом теста.

Правило также распространяется на прибывающих путешественников из стран с высоким риском заражения.

Каждый, кто прибывает в Швейцарию самолетом, автобусом или поездом должен заполнить онлайн-форму, а не только из стран с высоким уровнем риска, как раньше.

Всем прибывающим самолетом перед посадкой необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Почти 2,3 процента населения получили свою первую инъекцию вакцины против Covid-19.

В среду Швейцария заявила, что готова потратить более миллиарда долларов на тестирование на бессимптомные случаи Covid-19, заявив, что они, вероятно, несут ответственность за большинство новых инфекций.

Правительство заявило, что эпидемиологическая ситуация медленно улучшается. Но добавило, что по-прежнему "очень обеспокоено" числом случаев нового штамма вируса, на которые на прошлой неделе приходилось 10% положительных тестов - процент, который удваивается каждую неделю.

В стране с населением 8,6 миллиона человек было зарегистрировано более 515 000 случаев заболевания во время пандемии и почти 8500 смертей.