Джонсон зібрався до Шотландії, попри натяки утриматись від візиту

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зібрався до Шотландії, попри критику першого міністра Ніколи Стерджен з приводу того, чи справді ця поїздка є необхідною в умовах епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Нікола Стерджен напередодні сказала, що "не в захваті" від візиту прем’єра, зазначивши, що лідерам варто було б дотримуватися тих же правил, що висуваються до громадян - а зараз свобода пересування у всіх регіонах Британії обмежена в рамках заходів для боротьби з епідемією.

Водночас, на Даунінг Стріт вважають, що лідер повинент бути "видимим та доступним" на всій території країни у такий кризовий період.

У ширшому контексті, візит Джонсона вважають реакцією на останні соціологічні опитування, які засвідчують рекордні прагнення шотландців до незалежності, та відкриті наміри лідерки Шотландії Ніколи Стерджен наполягати на проведенні нового референдуму після парламентських виборів.

Опитування також засвідчили, що шотландські націоналісти з її партії SNP можуть здобути рекордну більшість на виборах до парламенту Шотландії.

Як приклад, журналісти згадують останні висловлювання британського прем’єра щодо боротьби з епідемією коронавірусу, в яких Джонсон акцентує на підтримці, яку отримала Шотландія.

Серед іншого, він згадував надані Шотландії 8,6 млрд фунтів стерлінгів для підтримки громадських служб та захисту робочих місць та допомогу у створенні 80 центрів вакцинації.

Читайте також: Шотландський удар по Британії: чи отримає Единбург другий шанс на незалежність.