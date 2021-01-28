Джонсон собрался в Шотландии, несмотря на намеки воздержаться от визита

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался в Шотландии, несмотря на замечания первого министра Шотландии Николы Стерджен по поводу того, действительно ли эта поездка необходима в условиях эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Стерджен накануне сказала, что "не в восторге" от визита премьера, отметив, что лидерам следовало бы придерживаться тех же правил, которые установлены для гражданам - а сейчас свобода передвижения во всех регионах Великобритании ограничена в рамках мер по борьбе с эпидемией.

В то же время, на Даунинг Стрит считают, что лидер должен быть "видимым и доступным" на всей территории страны в такой кризисный период.

В более широком контексте, визит Джонсона считают реакцией на последние социологические опросы, которые свидетельствуют о рекордных стремлениях шотландцев к независимости, и открытые намерения Николы Стерджен настаивать на проведении нового референдума после парламентских выборов.

Опросы также показали, что шотландские националисты из ее партии SNP могут получить рекордное большинство на выборах в парламент Шотландии.

В качестве примера, журналисты вспоминают последние высказывания британского премьера по поводу борьбы с эпидемией коронавируса, в которых Джонсон акцентирует на ценности сотрудничества и поддержке, которую получила Шотландия.

Среди прочего, он вспоминал предоставлены Шотландии 8,6 млрд фунтов стерлингов для поддержки общественных служб и защиты рабочих мест, а также помощь в создании 80 центров вакцинации.

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