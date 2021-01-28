У Нідерландах жінка прийшла здати тест на COVID-19, замість цього її вакцинували

У Нідерландах жінці помилково зробили щеплення від коронавірусу, хоча вона прийшла здавати тест на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Жінка приїхала здати аналіз в центр тестування, розміщений в аеропорту Роттердам-Гаага. Співробітники центру, ймовірно, не перевірили належним чином дані жінки і в результаті вона опинилася в черзі на вакцинацію, а не в черзі на тестування.

Згідно з інформацією центру, жінка неправильно прочитала підтвердження про призначення. Сама вона була переконана, що їй потрібно зробити щеплення. Коли вона прибула на місце тестування, їй не потрібно було пред'являти підтвердження про запис на тест. В результаті вона опинилася не в тому залі.

На місці теж сталася низка помилок. Оскільки комп'ютерні системи працювали повільно, клерк відправив жінку без перевірки її документів, щоб заощадити час.

Помилка була помічена відразу після вакцинації. Лікар оглянув жінку, ніяких побічних ефектів у неї не виявлено і незабаром їй зроблять друге щеплення.