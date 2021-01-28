В Нидерландах женщина пришла сдать тест на COVID-19, вместо этого ее вакцинировали

В Нидерландах женщине по ошибке сделали прививку от коронавируса, хотя она пришла сдавать тест на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Женщина прибыла на сдачу теста в центр тестирования, размещенный в аэропорту Роттердам-Гаага. Сотрудники центра, вероятно, не проверили должным образом данные женщины и в результате она оказалась в очереди на вакцинацию, а не в очереди на тестирование.

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Согласно информации центра, женщина неправильно прочитала подтверждение о назначении. Сама она была убеждена, что ей нужно сделать прививку. Когда она прибыла на место тестирования, ей не нужно было предъявлять подтверждение о записи на тест. В результате она оказалась не в том зале.

На месте тоже произошла череда ошибок. Поскольку компьютерные системы работали медленно, клерк отправил женщину без проверки ее документов, чтобы сэкономить время.

Ошибка была замечена сразу после вакцинации. Врач осмотрел женщину, никаких побочных эффектов у нее не выявлено и вскоре ей сделают вторую прививку.