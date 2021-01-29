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Вакцина Novavax показала ефективність на 89% під час випробувань у Британії

П'ятниця, 29 січня 2021, 09:33

Потенційна вакцина від коронавірусу, яку розробляє компанія Novavax, за підсумками клінічних випробувань у Британії показала ефективність на 89%.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Третя стадія випробування препарату охоплювала понад 15 000 волонтерів віком від 18 до 84 років, люди віком 65+ складали 27% групи. 

Водночас за результатами випробування у Південній Африці, де широко поширений специфічний мутований штам вірусу, ефективність виявилася нижчою - 60%. Втім, за словами директора компанії, це кращий результат, ніж спершу очікували.

Варто враховувати, що і в Британії британський штам складає вже значну частку заражень. 

Британія попередньо законтрактувала у Novavax 60 млн доз вакцини, що вироблятиметься на заводі в Англії. 

Єврокомісія ще не має підписаного контракту з компанією, але попередньо домовилася про придбання 100 млн доз вакцини, із можливістю після цього закупити ще 100 млн доз. 

Заявлена ефективність вже затверджених до використання вакцин Pfizer-BioNTech та Moderna - 95%, а вакцини AstraZeneca, що вже використовується у Британії та чекає схвалення у ЄС - 70%.

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