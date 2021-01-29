Україна, Литва та Польща почали перше засідання "Люблінського трикутника"

Україна, Литва та Польща розпочали перше засідання у форматі "Люблінського трикутника", що проходить онлайн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - написав він у своєму Twitter.

Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації — в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом 🇱🇹🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/0uFzBXqgeN — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2021

Литву та Польщу представляють міністри закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс та Збігнев Рау.

Раніше в МЗС України анонсували, що на "білоруську" частину зустрічі з ініціативи України запросили лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Це буде чи не перша її зустріч з представником українського уряду.

Нагадаємо, про створення "Люблінського трикутника" Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.

В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

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