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Україна, Литва та Польща почали перше засідання "Люблінського трикутника"

П'ятниця, 29 січня 2021, 10:45

Україна, Литва та Польща розпочали перше засідання у форматі "Люблінського трикутника", що проходить онлайн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - написав він у своєму Twitter.

Литву та Польщу представляють міністри закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс та Збігнев Рау. 

Раніше в МЗС України анонсували, що на "білоруську" частину зустрічі з ініціативи України запросили лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Це буде чи не перша її зустріч з представником українського уряду. 

Нагадаємо, про створення "Люблінського трикутника" Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.

В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

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МЗС Кулеба Польща Литва
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