Україна, Литва та Польща почали перше засідання "Люблінського трикутника"
Україна, Литва та Польща розпочали перше засідання у форматі "Люблінського трикутника", що проходить онлайн.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації - в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом", - написав він у своєму Twitter.
Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації — в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом 🇱🇹🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/0uFzBXqgeN— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2021
Литву та Польщу представляють міністри закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс та Збігнев Рау.
Раніше в МЗС України анонсували, що на "білоруську" частину зустрічі з ініціативи України запросили лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Це буде чи не перша її зустріч з представником українського уряду.
Нагадаємо, про створення "Люблінського трикутника" Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.
В рамках "Люблінського трикутника" міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.
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