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Украина, Литва и Польша начали первое заседание "Люблинского треугольника"

Пятница, 29 января 2021, 10:45

Украина, Литва и Польша начали первое заседание в формате "Люблинского треугольника", которое проходит онлайн.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - написал он в своем Twitter.

Литву и Польшу представляют министры иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и Збигнев Рау.

Ранее в МИД Украины анонсировали, что на "белорусскую" часть встречи по инициативе Украины пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Это будет едва ли не первая ее встреча с представителем украинского правительства.

Напомним, о создании "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.

В рамках этого формата министры будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров.

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