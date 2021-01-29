Moderna скоротить поставки вакцини в Італію на 20% 

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що поставить до Італії на 20% менше вакцин, ніж обіцяла, впродовж тижня, який починається з 7 лютого.

Про це повідомив у п'ятницю спеціальний комісар Італії з питань коронавірусу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Кілька хвилин тому Moderna повідомила нам про скорочення дистрибуції своєї вакцини. Протягом тижня, що починається 7 лютого, буде доставлено всього 132 000 доз, що на 20% менше від погодженого обсягу", - заявив Доменіко Аркур.

Італія, де кількість загиблих від COVID-19 в Європі є другою після Британії, також зіткнулася з затримками поставок вакцини американської фірми Pfizer.

"На сьогодні нам не вистачає 300 000 доз вакцини. Кожного дня надходять гірші новини, ніж напередодні. Вакцини - це не безалкогольні напої або закуски, вони - єдина протиотрута від темної ночі, яка тривала рік", - сказав Аркур на пресконференції.

За його словами, рішення про постачання приймаються в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

Італія також попросила Європейську комісію вжити заходів проти компанії Pfizer, яка заявила, що тимчасово сповільнює поставки в Європу, щоб внести зміни, які дозволять їй збільшити виробництво.

За даними ЗМІ, ЄС готовий заблокувати експорт вакцини Pfizer до Британії, якщо це буде необхідно.

Також Євросоюз продовжує зусилля з вирішення проблеми скорочення поставок вакцини AstraZeneca.