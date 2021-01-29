Moderna сократит поставки вакцины в Италию на 20%

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что поставит в Италию на 20% меньше вакцин, чем обещала, в течение недели, которая начинается с 7 февраля.

Об этом сообщил в пятницу специальный комиссар Италии по коронавирусу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - заявил Доменико Аркур.

Италия, где количество погибших от COVID-19 в Европе - второе после Великобритании, также столкнулась с задержками поставок вакцины американской фирмы Pfizer.

"На сегодняшний день нам не хватает 300 000 доз вакцины. Каждый день поступают более плохие новости, чем накануне. Вакцины - это не безалкогольные напитки или закуски, они - единственная противоядие от темной ночи, которая длится год", - сказал Аркур на пресс-конференции.

По его словам, решение о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Италия также попросила Европейскую комиссию принять меры против компании Pfizer, которая заявила, что временно замедляет поставки в Европу, чтобы внести изменения, которые позволят ей увеличить производство.

По данным СМИ, ЕС готов заблокировать экспорт вакцины Pfizer в Британию, если это будет необходимо.

Также Евросоюз продолжает усилия по решению проблемы сокращения поставок вакцины AstraZeneca.