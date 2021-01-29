ЄС узгодив "темно-червоні" зони COVID-19 із суворішими обмеженнями на пересування

Посли ЄС узгодили нове позначення "гарячих точок" зараження COVID-19 в країнах Європейського Союзу, щоб обмежувати пересування в ці регіони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прийнято рішення позначати регіони з більш ніж 500 зараженнями на 100 000 жителів протягом двох тижнів як "темно-червоні" зони.

ЄС вже створив систему "світлофорів", щоб позначити серйозність поширення коронавірусу і обмежувати поїздки.

Але з ростом числа інфекцій і поширенням нових штамів вірусу більша частина блоку вже в "червоній зоні", тому нові "темно-червоні зони" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком, а також допоможуть дотримуватися правил, що вимагають тестування і карантину після прибуття.

Водночас Німеччина та інші країни заявили, що мають намір вжити додаткових заходів для запобігання поширенню вірусу, сказав один дипломат ЄС.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив у четвер, що Німеччина готує заборони на в'їзд для мандрівників з Великої Британії, Португалії, Бразилії та Південної Африки, щоб обмежити поширення більш заразних варіантів коронавірусу, що вирує в цих країнах.

Бельгія вже заборонила жителям проводити відпустку за кордоном до березня, щоб боротися з поширенням більш заразних штамів вірусу.