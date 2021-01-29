ЕС согласовал "темно-красные" зоны COVID-19 с более строгими ограничениями на передвижение

Послы ЕС согласовали новое обозначение "горячих точек" заражения COVID-19 в странах Европейского Союза, чтобы ограничивать передвижения в эти регионы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Принято решение обозначать регионы с более чем 500 заражениями на 100 000 жителей в течение двух недель как "темно-красные зоны".

ЕС уже создал систему "светофоров", чтобы обозначить серьезность распространения коронавируса и ограничивать поездки.

Но с ростом числа инфекций и распространением новых штаммов вируса большая часть блока уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском, а также помогут соблюдать правила, требующие тестирования и карантина по прибытии.

В то же время Германия и другие страны заявили, что намерены принять дополнительные меры для предотвращения распространения вируса, сказал один дипломат ЕС.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил в четверг, что Германия готовит запрет на въезд для путешественников из Великобритании, Португалии, Бразилии и Южной Африки, чтобы ограничить распространение более заразных вариантов коронавируса, бушующих в этих странах.

Бельгия уже запретила жителям проводить отпуск за границей до марта, чтобы бороться с распространением более заразных штаммов вируса.