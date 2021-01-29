Іспанія підтвердила перший випадок південноафриканського штаму COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило, що в країні був виявлений, як вважається, перший випадок південноафриканського штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Цей випадок був підтверджений органами охорони здоров'я регіону Галіція у чоловіка, який нещодавно повернувся в Іспанію з робочої поїздки до Південної Африки.

Мутація Covid-19 насправді ідентифікується як 501.V2, але вона більш відома як штам з Південної Африки, оскільки вперше була виявлена ​​на півдні ПАР.

Штам з Південної Африки був виявлений як мінімум в 30 інших країнах, в тому числі в 16 країнах Європи, а британський штам був виявлений в 70 країнах світу.

Органи охорони здоров'я Іспанії вже виявили 300 підтверджених випадків британського штаму і припустили, що до березня він може стати домінуючим в Іспанії.

Поки немає доказів того, що нові штами викликають серйозніші ускладнення у переважної більшості інфікованих людей, але є побоювання, що, як і британський штам, він може поширюватися швидше.

Нагадаємо, громада Мадрида на два тижні припинила робити щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу через брак вакцин.