Испания подтвердила первый случай южноафриканского штамма COVID-19

Министерство здравоохранения Испании подтвердило, что в стране был обнаружен, как считается, первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Этот случай был подтвержден органами здравоохранения региона Галиция у мужчины, который недавно вернулся в Испанию из рабочей поездки в Южную Африку.

Мутация COVID-19 на самом деле идентифицируется как 501.V2, но она более известна как штамм из Южной Африки, поскольку впервые была обнаружена на юге ЮАР.

Штамм из Южной Африки был обнаружен как минимум в 30 других странах, в том числе в 16 странах Европы, а британский штамм был обнаружен в 70 странах мира.

Органы здравоохранения Испании уже обнаружили 300 подтвержденных случаев британского штамма и предположили, что к марту он может стать доминирующим в Испании.

Пока нет доказательств того, что новые штаммы вызывают серьезные осложнения у подавляющего большинства инфицированных людей, но есть опасения, что, как и британский штамм, он может распространяться быстрее.

Напомним, община Мадрида на две недели прекратила делать прививки первой дозой вакцины от коронавируса из-за нехватки вакцин.