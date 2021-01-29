Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС утвердил вакцину AstraZeneca, несмотря на конфликт с ее производителем

ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение

Украина, Литва и Польша готовы к разговору с Лукашенко при условии взаимного уважения

Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину






Испания подтвердила первый случай южноафриканского штамма COVID-19

Пятница, 29 января 2021, 15:57

Министерство здравоохранения Испании подтвердило, что в стране был обнаружен, как считается, первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Этот случай был подтвержден органами здравоохранения региона Галиция у мужчины, который недавно вернулся в Испанию из рабочей поездки в Южную Африку.

Мутация COVID-19 на самом деле идентифицируется как 501.V2, но она более известна как штамм из Южной Африки, поскольку впервые была обнаружена на юге ЮАР.

Штамм из Южной Африки был обнаружен как минимум в 30 других странах, в том числе в 16 странах Европы, а британский штамм был обнаружен в 70 странах мира.

Органы здравоохранения Испании уже обнаружили 300 подтвержденных случаев британского штамма и предположили, что к марту он может стать доминирующим в Испании.

Пока нет доказательств того, что новые штаммы вызывают серьезные осложнения у подавляющего большинства инфицированных людей, но есть опасения, что, как и британский штамм, он может распространяться быстрее.

Напомним, община Мадрида на две недели прекратила делать прививки первой дозой вакцины от коронавируса из-за нехватки вакцин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Коронавирус
powered by lun.ua