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Туреччина розказала, коли запрацює спільний з РФ центр моніторингу по Карабаху

П'ятниця, 29 січня 2021, 18:05

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар завив, що спільний турецько-російський центр з питань дотримання режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху запрацює в суботу 30 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT HABER.

"Роботи по створенню спільного центру завершені. Спільний центр, де будуть працювати турецькі і російські військові, почне свою діяльність завтра", - заявив Акар  після телефонної розмови зі своїм азербайджанським колегою.

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За його словами, один турецький генерал та 38 осіб зі складу військового персоналу працюватимуть у центрі для підтримки зусиль, спрямованих на продовження режиму припинення вогню.

Туреччина та Росія домовились створити спільний центр для спостереження за режимом припинення вогню, про який домовились Азербайджан і Вірменія, у листопаді.

Угоди було досягнуто після шести тижнів активних бойових дій. Російські миротворці також були розміщені в регіоні, згідно з домовленістю.

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва. 

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Туреччина Росія Нагірний Карабах Азербайджан
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