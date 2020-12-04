Ердоган відповів Франції щодо Карабаху: "якщо так любите вірменів - віддайте їм Марсель"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив Франції "передати вірменам Марсель" у відповідь на другу резолюцію парламенту Франції, що закликає визнати Карабах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Він заявив, що після схвалення Національною асамблеєю резолюції, яка закликає визнати Нагірний Карабах, Франція "остаточно втратила довіру" як посередник у врегулюванні конфлікту.

"Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше порадив французам: якщо ви так любите вірмен - віддайте їм Марсель. Я підтримую цю пропозицію. Карабах - це невід’ємна частина Азербайджану", - заявив Ердоган.

Він додав, що Франція також визнавала територію окупованою, але тепер "пішла іншим шляхом".

Нагадаємо, 3 грудня Національна асамблея Франції - нижня палата парламенту - схвалила резолюцію, що закликає визнати Нагірний Карабах та подбати про захист цивільного населення.

Читайте також ЄС підтверджує ймовірність сакцій проти Туреччини за її агресивну поведінку

Перед цим 25 листопада Сенат Франції схвалив схожу резолюцію із закликом "визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру".

В МЗС Франції, водночас, заявили, що країна не планує визнавати Нагірний Карабах.

Франція, разом із США та Росією, є учасницею Мінської групи ОБСЄ, що опікується врегулюванням конфлікту у Карабаху.