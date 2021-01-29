Турция рассказала, когда заработает совместный с РФ центр мониторинга по Карабаху

Министр обороны Турции Хулуси Акар завил, что общий турецко-российский центр по вопросам соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе заработает в субботу 30 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT HABER.

"Работы по созданию общего центра завершены. Общий центр, где будут работать турецкие и российские военные, начнет свою деятельность завтра", - заявил Акар после телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой.

По его словам, один турецкий генерал и 38 человек из состава военного персонала будут работать в центре для поддержки усилий, направленных на продолжение режима прекращения огня.

Турция и Россия договорились создать совместный центр для наблюдения за режимом прекращения огня, о котором договорились Азербайджан и Армения, в ноябре.

Соглашение было достигнуто после шести недель активных боевых действий. Российские миротворцы также были размещены в регионе, согласно договоренности.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт с десятилетия посредничества.

Читайте также: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине.