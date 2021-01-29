В Австрії 7% жителів були інфіковані коронавірусом з початку пандемії - дослідження

Сім відсотків жителів Австрії заразилися коронавірусом з початку пандемії, що говорить про те, що країна далека від колективного імунітету.

Про це йдеться в новому дослідженні Інституту демографії Австрійської академії наук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У дослідженні враховувалися вік населення, загальний рівень смертності по відношенню до віку, кількість смертей, пов'язаних з Covid-19 і співвідношення смертей із зареєстрованою кількістю інфікованих людей.

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За допомогою математичного моделювання дослідники також підрахували, скільки реальних випадків було виявлено за допомогою тестування.

Аналіз показав, що в більшості країн тільки близько 60 відсотків випадків розпізнаються за допомогою тестових стратегій. Це значення також відноситься до Австрії.

"Різні процедури тестування, безсимптомні люди і обмежена доступність до масштабних тестувань знижують шанси дійсно виявити всі випадки", - пояснили автори.

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Вчені використовували статистичні моделі, щоб оцінити, скільки людей було інфіковано Covid-19, включаючи незареєстровані випадки.

Група демографів зазначає, що їх оцінки для різних країн тісно пов'язані з результатами досліджень серологічної поширеності, в яких кількість вже інфікованих людей відбирається на основі антитіл в крові, а потім екстраполюється на загальну популяцію.

Однак такі обстеження трудомісткі і дорогі. Чи може вакцинація населення знизити передачу вірусу, має стати ясніше в лютому.