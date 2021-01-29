В Австрии 7% жителей были инфицированы коронавирусом с начала пандемии - исследование

Семь процентов жителей Австрии заразились коронавирусом с начала пандемии, что говорит о том, что страна далека от коллективного иммунитета.

Об этом говорится в новом исследовании Института демографии Австрийской академии наук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В исследовании учитывались возраст населения, общий уровень смертности по отношению к возрасту, количество смертей, связанных с Covid-19 и соотношение смертей с зарегистрированным количеством инфицированных людей.

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По словам Австрийской академии наук, с помощью математического моделирования исследователи также подсчитали, сколько реальных случаев было обнаружено с помощью тестирования.

Анализ показал, что в большинстве стран только около 60 процентов случаев распознаются с помощью тестовых стратегий. Это значение также относится к Австрии.

"Различные процедуры тестирования, бессимптомные люди и ограниченная доступность к масштабным тестированиям снижают шансы действительно выявить все случаи", - пояснили авторы.

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Ученые использовали статистические модели, чтобы оценить, сколько людей было инфицировано Covid-19, включая незарегистрированные случаи.

Группа демографов отмечает, что их оценки для различных стран тесно связаны с результатами исследований серологической распространенности, в которых количество уже инфицированных людей отбирается на основе антител в крови, а затем экстраполируется на общую популяцию.

Однако такие обследования трудоемки и дороги. Может ли вакцинация населения снизить передачу вируса, должно стать яснее в феврале.