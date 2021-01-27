В Австрії пропонують привілеї на поїздки для вакцинованих людей

Державний секретар Австрії Магнус Бруннер заявив, що нинішню політику уряду щодо заборон і обмежень польотів необхідно змінити у зв'язку з початком вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Бруннер, чий департамент відповідає за авіаційну політику, сказав, що Австрії слід прийняти "подвійну стратегію", яка б вимагала, щоб люди або надали докази вакцинації, або отримали негативний тест перед виїздом з країни вильоту.

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"Я переконаний, що вакцинація може замінити карантин. Тоді знову можна буде подорожувати і літати по всій Європі. Це спосіб безпечно і здоровим дістатися до місця відпочинку", - сказав Бруннер.

Він закликав до вирішення цього питання на європейському рівні, заявивши, що "для Австрії немає сенсу, особливо в авіації", діяти самостійно.

Австрія вже почала розгортання тестової інфраструктури в аеропорту Відня.

Однак, міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер поки виключив можливість надання щепленим людям особливих привілеїв, хоча юристи говорять, що це стосується тільки державного сектора.

Підприємства приватного сектора, включаючи авіакомпанії, матимуть законне право продавати квитки на певних умовах.

Нагадаємо, у Євросоюзі триває дискусія щодо так званого "паспорта вакцинації" та розширення можливостей для вакцинованих осіб.

Прем’єр Греції першим закликав ЄС прийняти "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в цілому вона згодна з цією ідеєю. Румунія та Франція виступили проти.