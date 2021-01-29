Італія послаблює карантинні обмеження в регіонах

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца в п'ятницю підпише рішення про ослаблення регіональних обмежень, пов'язаних з коронавірусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Рішення набуде чинності в неділю, 31 січня. Регіони Апулія, Сардинія, Сицилія, Умбрія і автономна провінція Больцано перейдуть в "помаранчеву зону". Всі інші регіони і автономні провінції будуть в "жовтій зоні".

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Регіони в "жовтій зоні" зможуть знову відкривати бари і ресторани в денний час і отримати більшу свободу пересування.

Відзначається, що індекс Rt (поширення вірусу) знизився до 0,84 в період з 6 січня по 19 січня.

Тільки один регіон має класифікацію високого ризику (у порівнянні з чотирма на попередньому тижні), 10 - з помірним ризиком (один з яких з високим ризиком прогресування) і 10 - з низьким ризиком.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години в Італії зареєстровано 13 574 позитивних тестів на коронавірус і підтверджено 477 смертей.

За добу було проведено 268 750 тестів на коронавірус, показник позитивних становить 5,05% (днем раніше було 5,2%).

Кількість госпіталізацій в реанімацію знизилася з 2487 до 2372, а кількість інфікованих пацієнтів в лікувальних установах - з 22 699 до 21 355.