Италия ослабляет карантинные ограничения в регионах

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу подпишет решение об ослаблении региональных ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Решение вступит в силу в воскресенье, 31 января. Регионы Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и автономная провинция Больцано перейдут в "оранжевую зону. Все остальные регионы и автономные провинции будут в "желтой зоне".

Регионы в "желтой зоне" смогут вновь открывать бары и рестораны в дневное время и получить большую свободу передвижения.

Отмечается, что индекс Rt (распространения вируса) снизился до 0,84 в период с 6 января по 19 января.

Только один регион имеет классификацию высокого риска (по сравнению с четырьмя на предыдущей неделе), 10 - с умеренным риском (один из которых с высоким риском прогрессирования) и 10 - с низким риском.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Италии зарегистрировано 13 574 положительных теста на коронавирус и подтверждено 477 смертей.

За сутки было проведено 268 750 тестов на коронавирус, показатель положительности составляет 5,05% (днем ранее было 5,2%).

Количество госпитализаций в реанимацию снизилось с 2487 до 2372, а количество инфицированных пациентов в лечебных учреждениях - с 22 699 до 21 355.