У Норвегії триває пошукова операція на місці великого зсуву ґрунту: знайдені 5 загиблих

У Норвегії продовжується пошуково-рятувальна операція після масштабного зсуву ґрунту в ніч на 30 грудня, знайдені тіла п’яти із десяти людей, що зникли безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Першого загиблого знайшли в п'ятницю, поліція заявила, що це 31-річний Ейрік Гренолен. У суботу було виявлено ще три тіла і одне в неділю вранці.

П’ятеро людей залишаються зниклими після зсуву ґрунту у містечку Аск за 25 км від Осло.

У поліції наголошують, що досі говорять про рятувальну операцію. Це означає, що вони все ще шукають тих, хто вижив.

"Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив", - заявив представник пожежно-рятувальної служби Кеннет Ванген.

За даними пожежної служби, загалом у неділю пошуками на ділянці зсуву будуть займатися п’ять команд.

Крім того, Цивільна оборона розпочала відкачувати воду з дамби, яка протікає в зону зсуву.