В Норвегии продолжается поисковая операция на месте большого оползня: найдены 5 погибших
В Норвегии продолжается поисково-спасательная операция после масштабного оползня в ночь на 30 декабря, найдены тела пяти из десяти пропавших без вести.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Первого погибшего нашли в пятницу, полиция заявила, что это 31-летний Эйрик Гренолен. В субботу было обнаружено еще три тела и одно в воскресенье утром.
Пять человек остаются пропавшими после оползня в городке Аск в 25 км от Осло.
В полиции отмечают, что до сих пор говорят о спасательной операции. Это означает, что они все еще ищут выживших.
"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших", - заявил представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.
По данным пожарной службы, всего в воскресенье поисками на участке оползня будут заниматься пять команд.
Кроме того, Гражданская оборона начала откачивать воду из плотины, которая протекает в зону оползня.