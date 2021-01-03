В Норвегии продолжается поисковая операция на месте большого оползня: найдены 5 погибших

В Норвегии продолжается поисково-спасательная операция после масштабного оползня в ночь на 30 декабря, найдены тела пяти из десяти пропавших без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Первого погибшего нашли в пятницу, полиция заявила, что это 31-летний Эйрик Гренолен. В субботу было обнаружено еще три тела и одно в воскресенье утром.

Пять человек остаются пропавшими после оползня в городке Аск в 25 км от Осло.

В полиции отмечают, что до сих пор говорят о спасательной операции. Это означает, что они все еще ищут выживших.

"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших", - заявил представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.

По данным пожарной службы, всего в воскресенье поисками на участке оползня будут заниматься пять команд.

Кроме того, Гражданская оборона начала откачивать воду из плотины, которая протекает в зону оползня.