В Германии есть консенсус относительно продления локдауна после 10 января

Премьер-министры разных федеральных земель Германии в выходные дни дали понять, что не видят оснований для ослабления нынешнего жесткого локдауна, срок действия которого истекает 10 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Открытыми остаются разве что вопросы, как долго должны продолжаться ограничения, а также стоит ли открывать школы и детские сады.

Глава правительства Баварии Маркус Зедер выразил уверенность, что нынешний "локдаун должно продолжаться до конца января".

Похожего мнения придерживается и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Он отметил, что нынешняя ситуация по количеству зафиксированных заражений не дает "никаких оснований для послаблений" и ожидает "удлинение прежних ограничений" несмотря на трудности, которые это может вызвать "в различных областях".

Так же глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что главная цель должна заключаться в том, чтобы "сократить число инфекций и тем самым облегчить нагрузку на систему здравоохранения". Аналогичные заявления сделали премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Газелофф и ряд других руководителей земельных правительств.

По данным немецких СМИ, земли, которые больше всего пострадали от нынешней волны пандемии, требуют удлинения силу локдауну до 31 января. Речь идет о Баден-Вюртемберг, Бавария, Саксония и Тюрингия. Похожего мнения придерживается и федеральное правительство. Зато Бремен, Гамбург и Гессен предпочли бы продлить действие нынешнего локдауну только на две недели.

Кроме того, пока нет единства относительно точной даты открытия для обучения школ и детских садов, отмечает издание.

На 5 января запланировано консультации между канцлером Германии Ангелой Меркель и главами правительств земель по локдауну, который в той или иной степени, продолжается в Германии уже два месяца. Последний раз ограничения были усилены в середине декабря, когда в стране закрылись большинство магазинов и прекратилось очное обучение в школах.