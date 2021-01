Грузія очікує перші вакцини Pfizer в кінці лютого

Грузія отримає перші вакцини від коронавірусу в кінці лютого, це мають бути вакцини від розробників BioNTech-Pfizer.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Перші дози вакцини Pfizer мають прибути до Грузії в кінці лютого. Велика подяка другові моєї країни та моєму другу пану Тедросу (керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус - ЄП) за підтримку", - заявив він у своєму Twitter.

The first doses of Pfizer vaccine are due to arrive in 🇬🇪 by late February. Special thanks to my country’s & my personal friend, @DrTedros for supporting 🇬🇪. According to the National Plan for Vaccination, first dozes will be administered to healthcare workers. #VaccineWorks pic.twitter.com/WDerVArcq9