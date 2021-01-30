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Грузія очікує перші вакцини Pfizer в кінці лютого

Субота, 30 січня 2021, 17:15

Грузія отримає перші вакцини від коронавірусу в кінці лютого, це мають бути вакцини від розробників BioNTech-Pfizer.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Перші дози вакцини Pfizer мають прибути до Грузії в кінці лютого. Велика подяка другові моєї країни та моєму другу пану Тедросу (керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус - ЄП) за підтримку", - заявив він у своєму Twitter.

Вочевидь, йдеться про отримання вакцини через міжнародну платформу COVAX, через яку перші дози має отримати і Україна

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Він додав, що згідно з національним планом вакцинації, першими в країні вакцину отримають медики.

Керівник Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе повідомив, що про точну кількість доз, які отримає Грузія, буде відомо найближчими днями, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, найімовірніше це буде 30 тисяч доз. 

Як повідомлялося раніше, у Грузії хочуть до кінця року вакцинувати від коронавірусу 60% населення країни, третину доз для цього розраховують отримати від платформи COVAX.

Міністр охорони здоров’я Грузії заявила, що країна на даному етапі відкидає можливість закупівлі китайської вакцини та орієнтується у першу чергу на розробників BioNTech-Pfizer та AstraZeneca.

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Грузія Коронавірус
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