За первые шесть дней действия комендантского часа в Нидерландах оштрафовали 11 582 человек, которые вышли на улицы без уважительной причины.

Об этом заявил начальник полиции Хенк ван Эссен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

За выходные было оформлено 5959 протоколов, в последующие дни еще 5623 человека были оштрафованы.

Комендантский час в Нидерландах действует с 21:00 до 4:30. На улице нельзя находиться без веских оснований, нарушителям грозит штраф 95 евро.

Комендантский час был введен в стране 22 января впервые со времен Второй мировой войны. В связи с этим в Нидерландах вспыхнули акции протеста, в ходе которых были сожжены несколько машин, а также центр тестирования на коронавирус.

Напомним, в ряде городов Нидерландов днем ​​24 января или вечером, вскоре перед началом комендантского часа, начались протесты против карантинных ограничений, переросших в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов. В тот день задержали более 300 человек.

Беспорядки продолжились и в понедельник, 25 января.