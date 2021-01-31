Німеччина замовила вакцини на 2022 рік на тлі затримок із поставками

Німеччина замовляє вакцини на 2022 рік на випадок, якщо будуть необхідні додаткові дози, щоб забезпечити імунітет населення проти штамів COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Шпан заявив, що 2,3 мільйона з 83 мільйонів людей у Німеччині вже отримали першу дозу вакцини.

"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб мати принаймні деякі під рукою. Ніхто не знає, чи нам це знадобиться... З розширенням виробничих потужностей ми будемо замовляти вакцини як запобіжний захід. Якщо вони нам не будуть потрібні, добре, але якщо вони нам потрібні, вони будуть доступні", - сказав Шпан.

Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер запропонував нові правила, що дозволяють федеральним землям брати більшу участь у направленні поставок вакцин тим, хто їх найбільше потребує.

"Нам потрібна надзвичайна економіка вакцин, в якій держава встановлює чіткі правила", - сказав він, закликаючи владу розглянути питання про надання дозволу на використання китайських та російських вакцин у Європі.

Німеччина повідомила про 13 321 нову інфекцію в суботу та 794 смертей, хоча кількість випадків на 100 000 людей протягом семи днів скоротилася до 91. Уряд заявляє, що ця кількість повинна бути менше 50, щоб запобігти перевантаженню лікарень.

Нагадаємо, після перших проблем з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія зможе надати ЄС найближчим часом значно менше вакцин, ніж пообіцяла, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.