Германия заказала вакцины на 2022 год на фоне задержек с поставками
Германия заказывает вакцины на 2022 год на случай, если будут необходимы дополнительные дозы, чтобы обеспечить иммунитет населения против новых штаммов COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Шпан заявил, что 2,3 миллиона из 83 миллионов людей в Германии уже получили первую дозу вакцины.
"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022-й, чтобы иметь по крайней мере некоторые под рукой. Никто не знает, понадобятся ли они нам ... С расширением производственных мощностей мы будем заказывать вакцины в качестве меры предосторожности. Если они нам не будут нужны, хорошо, но если они нам нужны, они будут доступны", - сказал Шпан.
В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил новые правила, позволяющие федеральным землям принимать большее участие в направлении поставок вакцин тем, кто в них больше нуждается.
"Нам нужна чрезвычайная экономика вакцин, в которой государство устанавливает четкие правила", - сказал он, призывая власти рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на использование китайских и российских вакцин в Европе.
Германия сообщила о 13 321 новых инфекциях в субботу и 794 смертях, хотя количество случаев на 100 000 человек в течение семи дней сократилось до 91. Правительство заявляет, что это количество должно быть меньше 50, чтобы предотвратить загруженность больниц.
Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.