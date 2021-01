Держсекретар США засудив затримання і побиття людей на протестах у Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен написав у Twitter.

"США засуджують постійне використання жорсткої тактики проти мирних протестуючих та журналістів російською владою вже другий тиждень поспіль. Ми знову закликаємо Росію звільнити затриманих за здійснення своїх прав людини, зокрема Алєксєя Навального", - йдеться у повідомленні.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny.