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Держсекретар США засудив затримання і побиття людей на протестах у Росії

Неділя, 31 січня 2021, 13:33

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен написав у Twitter.

"США засуджують постійне використання жорсткої тактики проти мирних протестуючих та журналістів російською владою вже другий тиждень поспіль. Ми знову закликаємо Росію звільнити затриманих за здійснення своїх прав людини, зокрема Алєксєя Навального", - йдеться у повідомленні.

31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку Навального. 

За різними даними російська поліція затримала понад 1 тисячу осіб, найбільше - у Москві. Російські видання публікують відео нападу силовиків на учасників мітингів.

Очікується, що в неділю з протестами на вулиці вийдуть жителі понад 142 міст Росії. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.

У Москві влада вжила безпрецедентних заходів: обмежили рух пішоходів, закрили заклади громадського харчування і магазини, а також змінили маршрути руху громадського транспорту і закрили сім станцій метро.

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