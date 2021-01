Госсекретарь США осудил задержание и избиение людей на протестах в России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против участников акций протеста, которые в воскресенье вышли на улицы многих городов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен написал в Twitter.

"США осуждают постоянное использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов российскими властями уже вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального", - говорится в сообщении.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny.