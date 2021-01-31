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Госсекретарь США осудил задержание и избиение людей на протестах в России

Воскресенье, 31 января 2021, 13:33

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против участников акций протеста, которые в воскресенье вышли на улицы многих городов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен написал в Twitter.

"США осуждают постоянное использование жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов российскими властями уже вторую неделю подряд. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального", - говорится в сообщении.

31 января в многих городах России возобновились митинги в поддержку Навального.

По разным данным российская полиция задержала более 1000 человек, больше всего - в Москве. Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Ожидается, что в воскресенье с протестами на улицы выйдут жители более 142 городов России. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

В Москве власти приняли беспрецедентные меры: ограничили движение пешеходов, закрыли заведения общественного питания и магазины, а также изменили маршруты движения общественного транспорта и закрыли семь станций метро.

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